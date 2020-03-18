Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
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Malatya, Kayseri, Kavak, Gürün, Güncel

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde buzlanan yolda otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

18.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:03
Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

 SİVAS'ın Gürün ilçesinde buzlanan yolda otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri- Malatya karayolu üzerinde Mazıkıran mevkisinde yaşandı. Malatya istikametine seyir halindeki Süleyman Kavak'ın kullandığı 35 AD 6208 plakalı otomobil yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazada sürücü Kavak ile birlikte araç içindeki Hüseyin Kavak, Halime, Remziye, Hafsa, Yusuf ve Esma Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA

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