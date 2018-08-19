Sivas'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Mehmet Gül yönetimindeki L 195 PT plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Durmuş Çetinkaya yönetimindeki 58 ZA 304 plakalı otomobil, Hafik ilçesi Durulmuş köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücü Gül ve eşi Hilal Gül ile diğer otomobildeki sürücü Çetinkaya, eşi Demet, çocukları Efe (8), Elif (3), Hatice Efra Çetinkaya (6), yaralandı.

Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gül ailesinin tatil için Avusturya'dan memleketleri Gümüşhane'ye gittiği öğrenildi.