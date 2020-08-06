Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
06.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:27
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Akıncı'nın (42) kullandığı 34 ACV 293 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan çevre yolu Organize Sanayi kavşağında, Ali Irmak (55) idaresindeki 34 AK 4319 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Irmak, Şerif Mert Atakul, Kevser Çiçek ve Bacı Han, sağlık ekiplerince Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA