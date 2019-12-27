Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

27.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:48
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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