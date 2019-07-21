Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Çetin Akalın (43) idaresindeki 38 E 3115 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunda ilçeye bağlı Hanköy yakınlarında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Ayşe (39), Gamze (19) ve Gizem Akalın (13) ile Menduh (37) ve Ahmet Emin Yanar (8) yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA