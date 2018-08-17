Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Şimşek (76) yönetimindeki 58 EP 653 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Çağın'ın (34) kullandığı 61 KR 1387 plakalı otomobil, Yağlıçayır köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Zeycan (25), Muhammed (22), Esma (10) ve Samet Baran Çağın (8) yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa ve Samet Baran Çağın, Sivas'a sevk edildi.