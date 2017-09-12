Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com