Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ş.E. (64) idaresindeki 34 EAG 928 plakalı otomobil, Canabdal köyü Güdül mezrası yol ayrımında devrildi.

Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan A.E. (55), B.E. (51), S.E. (60) ve E.N.E. (18) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan E.N.E. 112 Hava Ambulansı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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