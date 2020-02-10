Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (İHA) – Sivas'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:08
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

(İHA) – 'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Erzincan istikametinden Sivas yönüne ilerleyen 24 AV 357 plakalı otomobil, Organize Sanayi bölgesi kavşağında bulunan 58 AAK 773 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan B.İ, M.İ, S.İ, F,İ ve S.İ yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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