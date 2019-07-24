Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Latif Kaçal (23) yönetimindeki 34 NF 0958 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında Erkan Akalp'in kullandığı 34 BAE 476 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Özgür Erbudak (44), Hüsnüye Erbudak (66) ve Yeter Akalp (47) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Latif Kaçal ve Hüsnüye Erbudak Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA