Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Cumali Almaç yönetimindeki 77 EK 649 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi İncirli Tarla mevkisinde kontrolden çıkarak, karşı şeritte bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan İshak, Hakan, Mustafa ve Muhammed Almaç yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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