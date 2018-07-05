Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan H.D (56) yönetimindeki 07 GKC 92 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Menfeze çarparak durabilen aracın içerisindeki H.D., A.M.A.(28), F.S.A.(27), N.D.(49) ve bir yaşındaki S.E.D yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS