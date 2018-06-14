Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'den Sivas'a giden İdris Yaman (38) yönetimindeki 38 AE 248 plakalı otomobil, Şarkışla ilçe çıkışında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yol kenarında bulunan bir besi çiftliğinin kapısına, ardından da ot balyalarına çarptı.

Sürücü ile eşi Fatma (35), çocukları Ishak Metin (5), Şüheda (5) ve Güleser Yaman (13) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ön koltukta oturan kız çocuğunun camdan fırladığı görüldü.