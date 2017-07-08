Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tuğba K. (32) yönetimindeki 01 AFC 77 plakalı otomobil, virajı alamayınca Sivas-Kayseri karayolu Gemerek Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Tuğba K. (32), Zeynep K. (71), Z.E.K. (3) ve E.N.K.(11) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS