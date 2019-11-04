Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, B.T, idaresindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile A.A, yönetimindeki 58 BH 932 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan V.B, F.A, ve S.A, yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.