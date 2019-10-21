Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

21.10.2019 17:22
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobille Mehmet Akif Sayan'ın kullandığı 58 BG 966 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolunda Kılavuz kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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