Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobille Mehmet Akif Sayan'ın kullandığı 58 BG 966 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolunda Kılavuz kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.