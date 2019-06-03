Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Seyfi Özkan (38) idaresindeki 58 ER 901 plakalı kamyonet, Hüyük köyü yolunda, Levent Şahin'in (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile kamyonetteki Tolga (16), Atakan Şahin (6) ve Ece Baş (17) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA