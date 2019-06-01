Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Paşabahçe Mesire Alanı'ndan kent merkezine giden Bayram Çetin yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlığa düştü.
Yaralı sürücü ile araçtaki Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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