Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü A.A.(18) yönetimindeki 58 AAB 889 plakalı otomobil, Ortakent grup köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ziya Karakuş (34), Hürkan Taştemel (20) ve Doğukan Bazmazölmez (17) yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardında Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA
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