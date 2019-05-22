Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



K.K. yönetimindeki 28 AAJ 921 plakalı otomobil, D-100 karayolu Elibüyük köyü yol kavşağı yakınında, karşı yönden gelen Nazmi Çağlar idaresindeki 06 DB 5256 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada, sürücü K.K. ile aynı araçta bulunan İnci O, Meryem O. ve Kübra D. yaralandı.

Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA