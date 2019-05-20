Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesinden Sivas istikametine seyreden Orhan Kuzucu (36) yönetimindeki 58 FZ 907 plakalı İl Özel İdaresine ait pikap, Zara ilçesi girişi Yenicami Mahallesi Belediye Blokları önünde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf Çataltepe (57), Ahmet Demir (61) ve Halil İbrahim Çetin (34) yaralandı.
Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA