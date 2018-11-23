Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Başpınar idaresindeki 44 FZ 023 plakalı otomobil, Yıldızeli-Şarkışla yolunda Özkan Uzun yönetimindeki 60 AU 906 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.