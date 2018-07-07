Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. H.Ç (52) yönetiminde ki 24 AU 095 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yolda çıkarak refüjde ki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü H.Ç. ağır yaranırken araçta bulunan N.M.L.(24), N.B.(48) ve A.B,Ç.(19) yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Durumu ağır olan sürücü Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS