Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan K. yönetimindeki 58 NS 867 plakalı otomobil ile gurbetçi Hasan C. yönetimindeki Danimarka plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüleriyle birlikte yabancı plakalı araçta bulunan Sevim C. ve Sevgi G. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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