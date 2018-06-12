Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Karaman yönetimindeki 04 AB 439 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun 43. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Halit Kahraman, Mehmet Zekai Evci ve Abdulbari Şekerci sağlık, itfaiye, AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Araçtakilerin bayram izinlerini geçirmek için Muğla'dan memleketleri Ağrı'ya doğru yola çıkan inşaat işçileri oldukları öğrenildi.