Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.00 sıralarında Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas-Kayseri yolu üzerinde Ö.D idaresindeki 58 BG 077 plakalı otomobil ile B.Ö yönetimindeki 58 BF 932 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobiller içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA