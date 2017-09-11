Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Turan Çelik yönetimindeki 58 TU 834 plakalı hafif ticari araç ile Gülbeyaz Toruk idaresindeki 58 AS 747 plakalı otomobil ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı. Kazada, Toruk ile araçta bulunan Hava ve Tahsin Toruk yaralandı.



İlk müdahalesi Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan yaralılardan Tahsin Toruk Numune Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.