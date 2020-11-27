Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı

27.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:59

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta karşı şeride geçen otomobilin ışıklı kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Sivas'ta karşı şeride geçen otomobilin ışıklı kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

T.Ö. idaresindeki 58 ABL 312 plakalı otomobil, Menderes ile 4 Eylül mahallelerini arasındaki kavşakta, önce sinyalizasyon direğine ardından da karşı şeritte ışıkta bekleyen B.Ü'nün kullandığı 58 BR 982 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan T.Ö. ile araçtaki H.Ö, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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