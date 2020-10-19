Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

19.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:58

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Duran Sarıkaya (56) idaresindeki 58 HB 945 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu, Gürçayır Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalının betonuna çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Perihan Şimşek (56), yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi.

Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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