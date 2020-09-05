Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
05.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:08
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Mert (24) yönetimindeki 58 T 6000 plakalı taksi, Kayseri Sivas kara yolu dörtyol ışıklarda, Nusret Apaydın (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA