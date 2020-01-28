Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Okan Özkarakaşoğlu yönetimindeki 24 FF 388 plakalı minibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan Zehra ve Hasan Özkarakaşoğlu yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.