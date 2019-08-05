Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ekrem Kızkapan idaresindeki 60 AD 511 plakalı hafif ticari araç, Tokat'tan Yıldızeli istikametine seyir halindeyken Ilıca göleti mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA