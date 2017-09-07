Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.



Nurettin Ceylan (39) idaresindeki 33 CCA 65 plakalı tır, D-100 karayolu Esenyaka köyü mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede karşı yönden gelen Halil Cansız'ın (59) kullandığı 06 DT 7666 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Araçta sıkışan Halil ve eşi Leyla Cansız (48), Suşehri Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar kurtarılamadı.



Cansız çiftinin, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.