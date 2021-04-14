Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber: Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Halil Rıfat Paşa caddesinde meydana geldi. M.K idaresindeki 44 KP 824 plakalı Tofaş marka otomobil, K.S idaresindeki 58 ABB 414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere devrilen motosiklette deki sürücü K.S hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT