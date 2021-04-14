Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Halil Rıfat Paşa caddesinde meydana geldi. M.K idaresindeki 44 KP 824 plakalı Tofaş marka otomobil, K.S idaresindeki 58 ABB 414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere devrilen motosiklette deki sürücü K.S hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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