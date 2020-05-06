Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
06.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:14
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akif Buğra Özder (20) yönetimindeki 58 ABV 232 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA