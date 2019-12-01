Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

01.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:51

Sivas'ta minibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Polis lojmanları yakınında meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen Ş.Y. idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yön tabelası direğine çarptı. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA