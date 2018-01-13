Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkinde meydana geldi. İbrahim Alkılınç idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Yusuf Kahraman ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Alkılınç Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS