Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Atmaca (42) yönetimindeki 20 ABK 678 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde devrildi.
Araçta bulunan Gülhan Atmaca (46), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Melek, Şeyma, Sena, Erkan ve Zeynep Rana Atmaca, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.