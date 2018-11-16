Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.Ş. (45) idaresindeki 58 AAF 211 plakalı otomobil, Göbekören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi.
Kazada R,K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan C.D, S.D, S.Ş. ve G.Ş, yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.