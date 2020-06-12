Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında kent merkezi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 BH 010 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Baki Ö.' ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın olduğu alanda Baki Ö.'ye ait şapka ise dikkat çekti. Otomobil sürücüsü R.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA