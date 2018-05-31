Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Saran (62) yönetimindeki 58 SF 682 plakalı traktöre, D-100 karayolunun Akıncılar ilçesi Elibüyük yol ayrımında, Tahir Tezcan idaresindeki 68 KL 260 plakalı tır çarptı.
Kazada ağır yaralanan Saran, Kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan tır sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.