Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta mıcır serili yolda kayan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sivas'ta mıcır serili yolda kayan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel Geçidi Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine gitmekte olan Hasan Taşkın yönetimindeki 58 AAB 894 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hasan Doğan yönetimindeki 60 SD 361 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Hasan Doğan ve Anşa Uzun hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Salman Uzun Tokat'ta, Hasan Taşkın ve Talat Özcan ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya yola serilen mıcırın neden olduğu ileri sürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Sivas'ta bir kişinin boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Sivas'ta bir kişinin boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Diego Umut Meraş Ünal Karaman Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 21:57:24. #1.13#

title