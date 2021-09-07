Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sivas'ta mıcır serili yolda kayan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sivas'ta mıcır serili yolda kayan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel Geçidi Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine gitmekte olan Hasan Taşkın yönetimindeki 58 AAB 894 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hasan Doğan yönetimindeki 60 SD 361 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Hasan Doğan ve Anşa Uzun hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Salman Uzun Tokat'ta, Hasan Taşkın ve Talat Özcan ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya yola serilen mıcırın neden olduğu ileri sürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı