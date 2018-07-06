Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İl merkezinden Şarkışla'ya yönüne giden Mehmet Karadeniz (48) idaresindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Münevver (43) ve Makbule Karadeniz (22) Şarkışla Devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Mehmet Karadeniz'in cenazesi otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.