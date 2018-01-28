Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Özdemir (36) yönetimindeki 23 DG 378 plakalı otomobil, Gürün ilçesi İncesu Köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Filiz (41) ve oğlu Buğra Emir Özdemir (4) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Filiz Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.