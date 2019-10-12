Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zeki Şen (66) yönetimindeki 34 EY 2237 plakalı hafif ticari araç, Yukarıtepecik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Aracın altında kalan sürücü Şen, hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Pakize Şen, Gölova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Sivas'a sevk edildi.