Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.



Kahrıman Öztürk yönetimindeki 05 KB 398 plakalı kamyon, D-100 karayolu Esenyaka köyü kavşağında, Cafer Çavuşoğlu'nun (89) kullandığı 58 SH 279 plakalı otomobille çarpıştı.



Otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Saliç Çavuşoğlu (70), itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cafer Çavuşoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çavuşoğlu çiftinin, ilçeye bağlı Gümüştaş köyündeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.