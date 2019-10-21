21.10.2019 17:23

- Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Kılavuz Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.A.S. idaresindeki 58 BG 966 plakalı pikap ile Ö.Ç. idaresindeki 58 NE 967 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 58 NE 967 plakalı otomobilin şoförü Ö.Ç. ve araçta bulunan S.Ç., M.Ç. ile 58 BG 966 plakalı pikapın sürücüsü M.A.S. yaralandı. Çarpışmanın etkisi otomobilde sıkışan şoför Ö.Ç.'yi ise sıkıştığı yerden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. 58 NE 967 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA