Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Karayolu Yıldızdağı yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 58 ABU 859 plakalı otomobil önünde aynı istikamete gitmekte olan K.Ç. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç arkasından gelmekte olan R.B. yönetimindeki 58 AL 564 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1"i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA