Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu
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Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu

19.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:26
Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu

Sivas'ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.

Sivas'ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan derlenen bilgilere göre Sivas ili sınırları içerisinde bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen bin 64 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bin 966 kişi de yaralandı. Sivas karayolu sınırları içerisinde Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kaza sayısı ise bin 582 olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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