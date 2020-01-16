Sivas'ta trafik kazalarında ölenlerin sayısı azaldı

16.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:13

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2019 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.



Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2019 yılında bir önceki yıla göre trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında büyük ölçüde düşüş meydana geldi. 2018 yılında bin 774 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 454 kişinin de yaralandığı Sivas'ta 2019'da meydana gelen bin 563 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 30 kişi öldü, 3 bin 83 kişi de yaralandı.



En fazla kaza ağustosta gerçekleşti



İçişleri Bakanlığının 2019 yılında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı uygulamaya sürücülerin en çok riayet ettiği illerin başında gelen Sivas'ta 2019 yılında en fazla ölümlü-yaralanmalı kaza yaz aylarında meydana geldi. Bu aylarda kaza sayısındaki artışa bağlı olarak ölü ve yaralı sayıları da diğer aylara göre artış gösterdi. En fazla ölümlü-yaralanmalı kaza 228 ile ağustos ayında gerçekleşti. Bu ay içerisinde meydana gelen kazalarda 8 kişi öldü, 492 kişi de yaralandı. Ağustosu 188 ölümlü-yaralanmalı kaza ise temmuz ayı izledi. Temmuzda gerçekleşen kazalarda ise 7 kişi ölürken 420 kişi yaralandı. Sivas'ta 2019'da en az ölümlü-yaralanmalı kazanın olduğu ay da 70 ile ocak olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında trafik kazalarından ötürü hayatını kaybeden kimse olmadı. - SİVAS

Kaynak: İHA